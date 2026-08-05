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Финальный трейлер «Астрала 6»

Андрей Квасков
5 августа 17:44
22
1 минута на чтение
Blumhouse выпустила финальный трейлер шестой части «Астрала», которая выйдет с подзаголовком «Они уже здесь».
Синопсис
Молодая мать Джемма выясняет, что способна перемещаться в потусторонний мир, где обитают заблудшие души. Вместе с ней об этом узнают и демоны, которые пытаются использовать женщину, чтобы пробраться в наш мир.
В фильме снялись Брэндон Переа, Амели Ив и Лин Шей. Режиссёр — Джейкоб Чейз, постановщик фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».

«Астрал 6» выйдет за рубежом 21 августа.
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