В Италии завершился 74-ый Венецианский кинофестиваль, на котором показали новую ленту Гильермо Дель Торо «Форма воды». Судьям так понравился фильм, что они вручили картине «Золотого льва» — главную награду фестиваля.

Награды за главную мужскую и женскую роль достались Камелу Эль Баша («Оскорбление») и Шарлотте Рэмплинг («Ханна»). А вот какие награды взяли другие участники фестиваля:

  • Гран-при жюри — драма «Фокстрот» (Foxtrot) израильского режиссёра Шмуэля Маоза.
  • Специальный приз жюри — приключенческая драма в антураже Дикого Запада «Милая страна» (Sweet Country) от австралийца Уорика Торнтона.
  • «Серебряный лев» за лучшую режиссуру достался французу Ксавье Леграну за драму «Опекунство».
  • «Золотые Озеллы» за лучший сценарий взял английский режиссер и сценарист Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
  • Награда имени Марчелло Мастроянни, которая вручается лучшему молодому актеру или актрисе, досталась Чарли Пламмеру за роль в фильме «Положитесь на Пита».

Напомним, действие картины разворачивается в 1963 году, во времена Холодной войны. Немая уборщица Элиза работает в секретной правительственной организации, где проводят эксперименты над гуманоидом-амфибией. Элиза знакомится с монстром, пытается узнать его получше и в итоге в него влюбляется.

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Журналисты и критики остались в восторге от новой работы режиссёра. Хвалят вообще всё: актёрскую игру, атмосферу, посыл и звуковое сопровождение.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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