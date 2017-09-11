В Италии завершился 74-ый Венецианский кинофестиваль, на котором показали новую ленту Гильермо Дель Торо «Форма воды». Судьям так понравился фильм, что они вручили картине «Золотого льва» — главную награду фестиваля.

Награды за главную мужскую и женскую роль достались Камелу Эль Баша («Оскорбление») и Шарлотте Рэмплинг («Ханна»). А вот какие награды взяли другие участники фестиваля:

Гран-при жюри — драма «Фокстрот» (Foxtrot) израильского режиссёра Шмуэля Маоза.

Специальный приз жюри — приключенческая драма в антураже Дикого Запада «Милая страна» (Sweet Country) от австралийца Уорика Торнтона.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру достался французу Ксавье Леграну за драму «Опекунство».

«Золотые Озеллы» за лучший сценарий взял английский режиссер и сценарист Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Награда имени Марчелло Мастроянни, которая вручается лучшему молодому актеру или актрисе, досталась Чарли Пламмеру за роль в фильме «Положитесь на Пита».

Напомним, действие картины разворачивается в 1963 году, во времена Холодной войны. Немая уборщица Элиза работает в секретной правительственной организации, где проводят эксперименты над гуманоидом-амфибией. Элиза знакомится с монстром, пытается узнать его получше и в итоге в него влюбляется.