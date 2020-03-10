Фото: Ая Кэш в образе героини Штормфронт во втором сезоне «Пацанов»

Журнал Entertainment Weekly опубликовал два новых промо-фото второго сезона сериала «Пацаны», на котором показал Штормфронт — новую супергероиню в исполнении Аи Кэш («Волк с Уолл-стрит», «Ты — воплощение порока»), которая появится в продолжении.
Поклонники комикса Гарта Энниса наверняка схватились за сердце — всё потому, что в оригинале Штормфронт выглядел так:
В комиксах он — да, это мужчина — напоминает сплав Тора и Шазама. Это реинкарнация викинга, способная использовать силу молний, ограниченно управлять погодой и летать со скоростью звука. Предположительно, Шторфронт — второй по силе супергерой в сеттинге, уступая только Хоумлендеру. А ещё он нацист.
Она — бомба, которая падает прямо на мир Хоумлендера и мир Семёрки. Она может доставить много проблем.
Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера
Я думаю, она появилась, чтобы как следует встряхнуть Vought. Она здесь, чтобы напомнить компании об изначальной идее, стоящей за созданием супергероев… А ещё она может быть феминисткой. Во многом она будто бы заблуждается, но она — женщина, наделённая властью.
Ая Кэш, исполнительница роли Штормфронт
Второй сезон пацанов выйдет где-то летом 2020-го.
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