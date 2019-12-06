Amazon показал первый тизер второго сезона супергеройской сатиры «Пацаны» — это нарезка новых кадров без какого бы то ни было раскрытия сюжета. Одно можно сказать наверняка — крови снова будет много.

Сервис удалил ролик с YouTube, но мы перезалили его.

Ранее Amazon рассказал, что сериал стал одним из самых просматриваемых на сервисе за первые две недели после выхода.

Точной даты релиза пока нет, но исполнитель одной из главных ролей Карл Урбан сообщил, что продолжение ориентировочно выйдет в середине 2020-го.