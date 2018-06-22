Фото: Стив Тревор, Чудо-женщина и качельки на новых фото «Чудо-женщина 2»

До премьеры второй части «Чудо-женщины» ещё больше года! Но в Сети уже стали появляться первые промо-фото и кадры со съёмок фильма. И нам сразу же показали Криса Пайна в роли Стива Тревора, друга и соратника Дианы! По всей видимости, создатели картины решили пойти совсем другим путём, нежели их коллеги по фильму «Лига Справедливости», в промо-кампании которого до самого конца прятали воскрешение Супермена (хотя ни для кого это не было загадкой).

Действие сиквела развернётся в 1984 году. По слухам, Чудо-женщина будет действовать против шпионских сил Советского союза, а главным противником выступит Гепарда, которую сыграет Кристен Уиг. Эта суперзлодейка обладает сверхчеловеческой реакцией и силой, а также способная принимать облик зверя. Во вселенной New 52 её сила исходит из кинжала.

Согласно тем же слухам, в фильме Гепардой станет девушка-антрополог из Великобритании Барбара Энн Минерва. В своих странствиях она откроет потерянный город Урзкартаган, где обретёт силу божества гепардов в неком ритуале.

На промо-кадрах и фотографиях со съёмок персонаж Пайна выглядит растерянным. Не исключено, что Стив каким-то образом «проспал» много-много лет, и лишь в 1984 году пришёл в себя. В таком случае, уже Диане придётся рассказывать Стиву про окружающий мир — получится эдакое отражение первого фильма.

Премьера «Чудо-женщины 2» в российском прокате намечена на 21 октября 2019 года.