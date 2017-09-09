«Футурама» возвращается! Но совсем не так, как этого бы хотелось

«Футурама» возвращается! Но совсем не так, как этого бы хотелось

«Футурама» возвращается, но совсем не в том виде, как этого бы хотелось. При чём это уже второй раз за последнее время, когда якобы возвращение мультсериала оборачивается совсем другим проектом. Этим летом для мобильных платформ вышла игра Futurama: Worlds of Tomorrow, а теперь нас ждёт… радиоподкаст по мотивам этой же мобильной игры.

Да, в подкасте для портала Nerdist примут участие актёры озвучания и сценаристы оригинального мультсериала, включая и главного сценариста Мэтта Грейнинга. Выпуск посвятят новым приключения команды Фрая. На сайте Futuruma Now рассказывается, как в мобильной игре найти небольшой аудиоанонс подкаста.

Выпуск выйдет 14 сентября.