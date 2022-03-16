Games Workshop приостановила поставки в Россию

Продолжаем отслеживать влияние санкций в фантастическом сегменте.
К компаниям, которые приостановили поставки в Россию, присоединилась Games Workshop. Она больше не будет присылать продукцию (включая Warhammer, Citadel и другие). Компания отметила, что это решение далось им нелегко.
Наши коллеги из Hobby World отмечают, что будут рассылать заказы, пока наборы есть в наличии.
Ранее о приостановке сотрудничества сообщило издательство Black Library, которое выпускает книги по вселенной. Как отмечает издательство «Фантастика Книжный клуб», речь идёт о временной паузе до трёх месяцев.
Если и хорошие новости! Книги по Warhammer будут и дальше продаваться на нашем сайте. Те книги, которые уже были одобрены и находились в печати, выйдут! Скоро мы подробнее расскажем про них.
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