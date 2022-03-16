Games Workshop приостановила поставки в Россию

Продолжаем отслеживать влияние санкций в фантастическом сегменте.

К компаниям, которые приостановили поставки в Россию, присоединилась Games Workshop. Она больше не будет присылать продукцию (включая Warhammer, Citadel и другие). Компания отметила, что это решение далось им нелегко.

Наши коллеги из Hobby World отмечают, что будут рассылать заказы, пока наборы есть в наличии.

Ранее о приостановке сотрудничества сообщило издательство Black Library, которое выпускает книги по вселенной. Как отмечает издательство «Фантастика Книжный клуб», речь идёт о временной паузе до трёх месяцев.