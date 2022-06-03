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    Новости

    Geek Media открыла премию в сфере настольных игр

    3 июня 2022
    03.06.2022
    264
    0 минут на чтение
    Geek Media открыла премию в сфере настольных игр

    Блог Geek Media объявил о старте нового сезона своей премии в сфере настольных игр. По сравнению с прошлым сезоном, премия претерпела несколько изменений, но суть осталась та же — наградить самые интересные настольные игры, включая отечественные разработки.

    Как это работает?

    16 издателей уже начали присылать свои игры команде жюри, куда сейчас входят 23 человека. Издатели могут свои работы можно в одной из нескольких номинаций:

    • Игра года для начинающих
    • Семейная игра года
    • Игра года для продвинутых игроков
    • Хардкор года
    • Лучшая отечественная разработка
    • Лучшая игра для вечеринки
    • Игра года для детей

    Всего в лонг-лист войдёт около 100 настолок, и в течение трёх месяцев команда жюри будет играть и тестировать эти игры, чтобы позже сформировать шорт-лист из трёх номинантов в каждой категории. Для участия предоставляются игры, вышедшие за последний год на русском языке.

    Кто из издателей участвует?

    • Звезда
    • Лавка Игр
    • Магеллан
    • Низа Гамс
    • Оригами АСТ
    • Правильные игры
    • Стиль Жизни
    • ТЁМА BREW
    • Тимашёв
    • Фабрика Игр
    • Эврикус
    • Экономикус
    • Choo Choo Games
    • Cosmodrome Games
    • Crowd Games
    • Hobby World

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