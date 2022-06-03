Geek Media открыла премию в сфере настольных игр

Блог Geek Media объявил о старте нового сезона своей премии в сфере настольных игр. По сравнению с прошлым сезоном, премия претерпела несколько изменений, но суть осталась та же — наградить самые интересные настольные игры, включая отечественные разработки.
Как это работает?
16 издателей уже начали присылать свои игры команде жюри, куда сейчас входят 23 человека. Издатели могут свои работы можно в одной из нескольких номинаций:
- Игра года для начинающих
- Семейная игра года
- Игра года для продвинутых игроков
- Хардкор года
- Лучшая отечественная разработка
- Лучшая игра для вечеринки
- Игра года для детей
Всего в лонг-лист войдёт около 100 настолок, и в течение трёх месяцев команда жюри будет играть и тестировать эти игры, чтобы позже сформировать шорт-лист из трёх номинантов в каждой категории. Для участия предоставляются игры, вышедшие за последний год на русском языке.
Кто из издателей участвует?
- Звезда
- Лавка Игр
- Магеллан
- Низа Гамс
- Оригами АСТ
- Правильные игры
- Стиль Жизни
- ТЁМА BREW
- Тимашёв
- Фабрика Игр
- Эврикус
- Экономикус
- Choo Choo Games
- Cosmodrome Games
- Crowd Games
- Hobby World
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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