Geek Media открыла премию в сфере настольных игр

Блог Geek Media объявил о старте нового сезона своей премии в сфере настольных игр. По сравнению с прошлым сезоном, премия претерпела несколько изменений, но суть осталась та же — наградить самые интересные настольные игры, включая отечественные разработки.

Как это работает?

16 издателей уже начали присылать свои игры команде жюри, куда сейчас входят 23 человека. Издатели могут свои работы можно в одной из нескольких номинаций:

Игра года для начинающих

Семейная игра года

Игра года для продвинутых игроков

Хардкор года

Лучшая отечественная разработка

Лучшая игра для вечеринки

Игра года для детей

Всего в лонг-лист войдёт около 100 настолок, и в течение трёх месяцев команда жюри будет играть и тестировать эти игры, чтобы позже сформировать шорт-лист из трёх номинантов в каждой категории. Для участия предоставляются игры, вышедшие за последний год на русском языке.

Кто из издателей участвует?