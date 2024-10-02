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Геймдиректор оригинальной Silent Hill 2 похвалил ремейк за новую камеру
Андрей Квасков
7 октября 17:43
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Геймдиректор оригинальной Silent Hill 2 Масаси Цубояма высказал собственное мнение о ремейке игры.

По его словам, он очень рад, что ставший классикой проект теперь доступен и новому поколению.
Масаси Цубояма
Как создатель, я очень рад этому. Прошло 23 года! Даже если вы не знаете оригинал, вы можете просто наслаждаться ремейком. Хорош он или плох, это не влияет на оригинал.
Среди одним из основных преимуществ ремейка Цубояма назвал смену камеры, которая позитивно повлияла на многие аспекты проекта, включая дизайн уровней, боевую систему и прочее.
Масаси Цубояма
Хотя влияние на сюжет может быть незначительным, смена перспективы сильно меняет ощущение от игры. Честно говоря, меня не устраивает камера 23-летней давности. В те времена глубина и угол обзора были ограничены нагрузкой на процессор.
Ремейк Silent Hill 2 вышел для владельцев расширенного издания 6 октября, а для всех остальных релиз состоится 8-го.

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Андрей Квасков
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