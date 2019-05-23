Все мы хоть раз хотели оказаться в любимом сериале, некоторые даже придумывали себе образ и имя. Издание Slate облегчило нам задачу и сделало собственный генератор имён по «Игре престолов». Теперь узнать, как бы вас звали в Вестеросе, можно в один клик.

Мы уже вбили имена наших авторов и редакторов, а также поиграли с именами некоторых фантастических персонажей.

А вот с Гарри Поттером не прокатило!

Ну и конечно же