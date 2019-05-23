Все мы хоть раз хотели оказаться в любимом сериале, некоторые даже придумывали себе образ и имя. Издание Slate облегчило нам задачу и сделало собственный генератор имён по «Игре престолов». Теперь узнать, как бы вас звали в Вестеросе, можно в один клик.

Мы уже вбили имена наших авторов и редакторов, а также поиграли с именами некоторых фантастических персонажей.

Генератор имён: как бы вас звали в «Игре престолов» 2 Генератор имён: как бы вас звали в «Игре престолов»

А вот с Гарри Поттером не прокатило!

Ну и конечно же

Генератор имён: как бы вас звали в «Игре престолов» 1

 

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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