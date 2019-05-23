Генератор имён: как бы вас звали в «Игре престолов» Евгения Блинова 23.05.2019 Новости, Фан, Яндекс 0 минут на чтение Все мы хоть раз хотели оказаться в любимом сериале, некоторые даже придумывали себе образ и имя. Издание Slate облегчило нам задачу и сделало собственный генератор имён по «Игре престолов». Теперь узнать, как бы вас звали в Вестеросе, можно в один клик. Мы уже вбили имена наших авторов и редакторов, а также поиграли с именами некоторых фантастических персонажей. А вот с Гарри Поттером не прокатило! Ну и конечно же Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: