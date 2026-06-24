КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

«Бегство Логана»: как создавалась культовая антиутопия времён сексуальной революции
«Сегодня я не вижу повода быть оптимистом». Беседа с Константином Бронзитом
Береги планету! 10 мультфильмов о защите природы
«Властелины вселенной» — фильм, который стыдится Хи-Мена и не хочет быть крутым

Классика

Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»
«Охотники за привидениями 3»: неснятые сценарии фильма, которые мы не увидим
Новости

Геннди Тартаковски работает над мультсериалом про Конана-варвара

Дмитрий Кинский
24 июня 16:11
252
1 минута на чтение
Amazon Prime Video запустил в производство анимационный сериал по мотивам «Конана-варвара».
Над проектом в качестве шоураннера работает режиссер-аниматор Геннди Тартаковски, известный по «Первобытному» и «Самураю Джеку».
По сюжету закаленный в боях Конан бросит вызов богам, судьбе и даже смерти, чтобы спасти свою возлюбленную — королеву пиратов Белит.
Что интересно, Тартаковски давно мечтал снять мультсериал по «Конану». Впервые он питчил такую идею еще в 2008 году.
Даты выхода пока нет. Работа над шоу только началась.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 271 (июнь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый тизер ремейка «Ван-Писа». Фанаты уже недовольны...

Новости

Трейлер мультфильма «Бэтмен: Падение рыцаря» с рейтингом R

Новости

Продолжение «Реальных упырей» будет про оборотней, подтвердил Влад Тыкатель
Работа над сценарием уже идёт.

Новости

«Rogue Trooper» Дункана Джонса показали на фестивале. Вот первые отзывы
Первые отзывы на независимый мулььтфильм.

Новости

miHoYo выпустила ИИ-компаньона для рабочего стола. Знакомьтесь с Линь Ли

Новости

По «Суперкрошкам» выпустят еще одну полнометражку

Новости

«Полдень» по Стругацким: первый ролик будущего сериала
Премьера «Скоро»

Новости

«Клара и Солнце»: первый трейлер. Ортега играет робота в новом фильме Вайтити
Экранизация книги нобелевского лауреата.

Новости

Теория мертвой MMORPG: энтузиаст создал сервер World of Warcraft с 1800 «живыми» ботами

Новости

«Ты знаешь, насколько круто быть котом?» — трейлер «Уличных котов» от Рики Джервэйса
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты