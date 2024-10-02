Генри Кавилл сыграет главную роль в фильме «Вольтрон»

лайв-экшен-фильме «Вольтрон» от Amazon.





События ленты развернутся в далеком будущем, а в центре истории выступают пилоты мехов, способных объединяться в одного робота. Подробности сюжета экранизации пока держатся в секрете.





Режиссером и одним из сценаристов выступит Роусон Маршалл Тербер («Небоскреб», «Красное уведомление»).





Ближайший год у Кавилла будет насыщенным: в январе выйдет боевик «В серой зоне» Гая Ричи и начнутся съемки переосмысления «Горца», после чего актера ждет работа над неким проектом по Warhammer 40,000 для Amazon.



Актер Генри Кавилл нашел себе новый проект, если верить изданию Deadline. Звезда фильмов DC и «Ведьмака» сыграет в