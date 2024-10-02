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Генри Кавилл сыграет главную роль в фильме «Вольтрон»
Андрей Квасков
11 октября 12:03
94
1 минута на чтение
Актер Генри Кавилл нашел себе новый проект, если верить изданию Deadline. Звезда фильмов DC и «Ведьмака» сыграет в лайв-экшен-фильме «Вольтрон» от Amazon.

События ленты развернутся в далеком будущем, а в центре истории выступают пилоты мехов, способных объединяться в одного робота. Подробности сюжета экранизации пока держатся в секрете.

Режиссером и одним из сценаристов выступит Роусон Маршалл Тербер («Небоскреб», «Красное уведомление»).

Ближайший год у Кавилла будет насыщенным: в январе выйдет боевик «В серой зоне» Гая Ричи и начнутся съемки переосмысления «Горца», после чего актера ждет работа над неким проектом по Warhammer 40,000 для Amazon.

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Андрей Квасков
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