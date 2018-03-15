Режиссёр кукольных мультфильмов «Кошмар перед Рождеством» и «Коралина в Стране кошмаров» Генри Селик вновь возьмётся за старое. Постановщик снимет новую кукольную картину для сервиса Netflix. Об этом сообщает издание Deadline.

Мультфильм будет называться Wendell and Wild («Уэндел и дикий»), он расскажет о двух братьях-демонах. Увы, других подробностей сюжета создатели не раскрывают. Известно лишь, что картина будет основана на идее самого Селика. Озвучивать главных героев будут Джордан Пил и Кигэн-Майкл Ки. Они долгое время вместе работали над комедийным скетч-шоу «Ки и Пил». Сценарий напишут сам Селик, Джордан Пил и Клэй МакЛеод Чэпман (драматический триллер «Мальчик»). Ранее Пил мало работал над сценариями, однако ему принадлежит сюжет фантастического триллера «Прочь», который вышел в прошлом году снискал признание критиков и зрителей.

Но перед этим Селик займётся сериалом по видеоигре Little Nightmares («Маленькие кошмары»). Ещё летом 2017-го мы сообщали, что братья Руссо позвали постановщика снять пилотный эпизод. Однако с тех пор новостей о проекте так и не было.