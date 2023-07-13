Гильдия актёров США присоединилась к забастовке

Гильдия актёров США всё же не смогла договориться с Альянсом продюсеров о новых условиях для членов профсоюза. Гильдия требовала более высокую оплату труда, продюсеры на это не пошли, поэтому актёры теперь присоединяются к сценаристам, которые бастуют с начала лета.

Во время забастовки актёрам, у которых есть контракт с Гильдией, запрещено сниматься в фильмах и сериалах, а также участвовать в любых рекламных кампаниях. Никаких промотуров и интервью для грядущих новинок.

Протесты могли начаться 12 июля, но в итоге стартуют 14 июля.

В последний раз актёры бастовали в 1980 году, а вместе со сценаристами — в 1960-м.