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«Громовержцы», «Миссия невыполнима» и «Как приручить дракона» — что показали на Супербоуле-2025

Дмитрий Кинский
10 февраля 12:16
750
1 минута на чтение
В ночь с 9 на 10 февраля прошел Супербоул-2025, в рамках которого по традиции показали ряд трейлеров грядущих фильмов.

«Громовержцы»

По сюжету антигерои, среди которых Красный Страж, Елена Белова, Баки Барнс, Таскмастер, Призрак, Агент США и Часовой, должны работать вместе, чтобы выполнить таинственный заказ.
Премьера состоится 2 мая.
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«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Блокбастер с Томом Крузом выйдет 23 мая.
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«Мир Юрского периода: Перерождение»

Еще один тизер-трейлер новой части «Мира Юрского периода», главную роль в которой исполнит Скарлетт Йоханссон.
Ждем фильм 2 июля.
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«Как приучить дракона»

Лайв-экшен адаптация выйдет 13 июня.
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«Лило и Стич»

Для фильма по «Лило и Стич» сняли уникальный тизер, в котором генетический эксперимент 626 устроил хаос на футбольном поле.
Премьера состоится 23 мая.
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«Новокаин»

По сюжету парень, не чувствующий боли, пытается спасти свою девушку, которую похитили грабители банка. Главную роль исполнил звезда «Пацанов» Джейк Куэйд.
Боевик выйдет 14 марта.
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«М3ГАН 2.0»

Сиквел научно-фантастического хоррора, действие которого развернется спустя несколько лет после событий оригинала.
Лента появится в прокате 27 июня 2025 года.
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«Смурфики»

Новый мультфильм, в котором певица Рианна сыграла Смурфетту, выйдет 18 июля.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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