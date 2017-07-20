Новости из мира криптовалют. Неизвестные хакеры взломали электронные кошельки владельцев криптовалюты Etherium («Эфир») и вывели средства на сумму более 30 миллионов долларов. При этом потери могли быть намного больше — до 100 миллионов долларов — если бы злоумышленников не остановили «белые» хакеры, воспользовавшись их же методами. Об этом сообщил портал Bleeping Computer.

Злоумышленники воспользовались уязвимостью в технологии кошелька с мультиподписью от компании Parity. Атака началась во вторник и продолжилась в среду. За это время хакеры вывели «эфира» примерно на 100 миллионов долларов. Как только взлом был замечен, в дело вступила группа «хакеров-белошляпочников» (от англ. White Hat — специалисты по компьютерной безопасности, работающие по эту сторону закона). Они воспользовались той же уязвимостью, чтобы вывести незаконно полученный «эфир» уже с кошельков хакеров. В итоге удалось спасти более 370 тысяч единиц «эфира» ценностью около 75 миллионов долларов. Эти же специалисты помогли Parity прикрыть уязвимость. К сожалению, удалось вернуть не всю сумму — злоумышленники получили доступ к «эфир» на сумму в 32 миллиона долларов.

В компании отметили эту уязвимость как критическую и порекомендовали всем пользователям кошельков с мультиподписью переместить свои средства на безопасные адреса.

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