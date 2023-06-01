Харрисон Форд все-таки признал, что Декард из «Бегущего по лезвию» репликант

Харрисон Форд в одном из интервью признал, что его герой по имени Декард из «Бегущего по лезвию» все-таки репликант.
Об этом давно говорил режиссер Ридли Скотт, однако актер все это время был с ним не согласен.
Ридли всегда говорил, что Декард — репликант. Я же в этом не был до конца уверен. Но я всегда это знал. И от этого отталкивался. Репликант хотел верить, что он — человек. По крайней мере, этого хотел Декард.
Напомним, по «Бегущему по лезвию» сейчас в работе сериал, но его съемки отложили до весны 2024 года на фоне забастовки голливудских сценаристов.
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