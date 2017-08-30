Неожиданный конфликт развернулся между двумя крупными корпорациями из индустрии развлечений. И всё, казалось бы, из-за пустяка — имени Bumblebee. Как передаёт портал Variety, компания Hasbro подала в суд на издательство DC Comics, поскольку во вселенной DC тоже есть персонаж по прозвищу «Шмель» (Bumblebee). Точно так же зовут одного из самых популярных персонажей вселенной «Трансформеры».

Конфликт начался ещё в прошлом году. Весной 2015 года DC Comics объявили о сотрудничестве с компанией Mattel для запуска серии игрушек DC Super Hero Girls, куда помимо популярных супергероинь входила и Шмель. А в декабре того же года Hasbro зарегистрировали Bumblebee как торговую марку, поскольку скоро в прокат выходит сольный фильм о трансформере Бамблби. Компания намерена заблокировать продажи серии игрушек Mattel’s Bumblebee toy и Bumblebee Lego set. В Hasbro опасаются, что игрушки с похожими названиями введут покупателей в заблуждение.

Шмель — супергероиня из комиксов DC, которая получила свои необычные способности благодаря высокотехнологичному костюму. Броня позволяет ей летать, стрелять энергетическими лучами и уменьшаться до размеров насекомого.