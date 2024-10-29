Hasbro сфокусируется на играх после финансовых неудач с экранизациями





Во многом это решение принято после премьер фильмов «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Трансформеры: Начало», которые хоть и получили теплые отзывы, но не смогли оправдать финансовых ожиданий. При этом д ругие студии продолжат снимать картины по IP от Hasbro.





По словам Кокса, теперь компания планирует сфокусироваться на играх — особенно Magic. Она уже инвестировала 1 млрд долларов в разработку видеоигр, среди которых значится и Exodus от ветеранов BioWare.





Кокс также подтвердил, что в разработке находится еще один проект по Dungeons & Dragons в дополнение к тем, о которых мы уже знали ранее. Деталей о нем пока нет.





До 2026-го Hasbro планирует выпускать одну-две игры в год.

