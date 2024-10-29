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Hasbro сфокусируется на играх после финансовых неудач с экранизациями

Андрей Квасков
22 ноября 18:33
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Гендиректор Hasbro Крис Кокс в беседе с Bloomberg заявил, что компания больше не будет финансировать ленты по своим франшизам.

Во многом это решение принято после премьер фильмов «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Трансформеры: Начало», которые хоть и получили теплые отзывы, но не смогли оправдать финансовых ожиданий. При этом другие студии продолжат снимать картины по IP от Hasbro.

По словам Кокса, теперь компания планирует сфокусироваться на играх — особенно Magic. Она уже инвестировала 1 млрд долларов в разработку видеоигр, среди которых значится и Exodus от ветеранов BioWare.

Кокс также подтвердил, что в разработке находится еще один проект по Dungeons & Dragons в дополнение к тем, о которых мы уже знали ранее. Деталей о нем пока нет.

До 2026-го Hasbro планирует выпускать одну-две игры в год.

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Андрей Квасков
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