Хаяо Миядзаки рассказал, почему он решил снять ещё один мультфильм

Хаяо Миядзаки рассказал, почему он решил снять ещё один мультфильм

Ещё в январе этого года мы писали, что легендарный мультипликатор японской анимации Хаяо Миядзаки вернулся к работе. Но только недавно журналистам удалось выяснить, почему режиссёр вернулся к созданию мультфильмов.

Об этом в интервью рассказал продюсер экс-президент Ghibli Тосио Судзуки, долгое время работающий с Миядзаки. По его словам, аниматор вернулся ради своего внука, чтобы тот когда-нибудь в будущем смог сказать:

Мой дедушка ушёл в иной мир, но он оставил нам свои работы.

Напомним, великий мультипликатор объявил об уходе на пенсию в 2013 году. Но фактически пенсия у него была очень насыщенной — он изучал компьютерную анимацию и снимал короткометражки, одной из которых стал мультфильм о гусенице Боро. Миядзаки остался недоволен своей работой: он счёл, что формат короткометражки не позволил ему раскрыть историю в полной мере. Он заявил, что если основанная им студия Ghibli согласится выделить бюджет и всё необходимое, Хаяо готов снять полнометражную «Гусеницу Боро».

Сейчас вовсю ведётся работа над полнометражной «Гусеницей Боро». Премьера мультфильма будет приурочена к Олимпиаде 2020 года в Токио.