Только-только на экраны вышла вторая серия второго сезона «Мир Дикого Запада», как портал Variety сообщает — канал продлил сериал на третий сезон! Похоже, боссы HBO остались довольны рейтингами первых эпизодов второго сезона. По крайней мере, работать с шоураннерами им точно понравилось:

Мы необычайно рады поработать с исключительно талантливыми Джонатоном Ноланом и Лизой Джой, а также с выдающимися актёрами и съёмочной командой. От вдохновляющего повествования и до впечатляющего визуального ряда — мы очень ждём, что нам покажут в следующей части.

Кейси Блойс, руководитель программного отдела HBO

Первый сезон «Мира Дикого Запада» увидел свет осенью 2016 года. Проект мгновенно завоевал популярность среди зрителей и стал самым просматриваемым сериалом среди всех шоу канала, обойдя даже «Игру престолов». Каждую серию первого сезона посмотрели, в среднем, 13.2 миллионов зрителей. «Мир Дикого Запада» выдвигался на 22 номинации «Эмми» и завоевал из них пять.

Когда выйдет третий сезон — неизвестно.

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Кот-редактор
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