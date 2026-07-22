Хидео Кодзима рассказал, как хочет умереть

Я человек, который всегда думал: когда придет время, я хочу умереть в кинотеатре. Мне больше всего нравится время перед началом фильма. Заходишь в кинотеатр, гаснет свет, идут рекламные ролики и трейлеры, а потом краткий миг до начала фильма. Вот тогда бы я хотел уйти из жизни.