Хидео Кодзима рассказал, как хочет умереть

Геймдиректор Death Stranding Хидео Кодзима в рамках ивента в Италии признался, что хотел бы умереть в кинотеатре.
Как известно, гениальный японский разработчик на 70% состоит из кино.
Хидео Кодзима
Я человек, который всегда думал: когда придет время, я хочу умереть в кинотеатре. Мне больше всего нравится время перед началом фильма. Заходишь в кинотеатр, гаснет свет, идут рекламные ролики и трейлеры, а потом краткий миг до начала фильма. Вот тогда бы я хотел уйти из жизни.
Сейчас Хидео Кодзима работает над двумя проектами — хоррором OD для XBOX и шпионским экшеном Physint.
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