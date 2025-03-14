Hobby World показала настолку «Изнанка». Она похожа на «Гравити Фолз»!

Hobby World в рамках фестиваля «Игрокон» представила свою новую кооперативную настольную RPG «Изнанка», вдохновленную культовыми анимационными сериалами вроде «Гравити Фолз» и «Стара против сил зла».

Действие разворачивается в сказочном мире Междугорья, где из-за магической аномалии нарушился порядок вещей: предметы превращаются в монстров, а мирные жители — в злодеев.

«Изнанку» можно проходить как в соло, так и с друзьями — до четырех человек. Чтобы спасти мир от хаоса, игрокам предстоит взять на себя роли четырех персонажей: необычного парня Мадопы, мистического Охотника, ловкого Камнекрада и грозного Ревизора. Их ждет разветвленное приключение, которое складывается в полную картину только после повторного прохождения.

Игроки будут случайным образом формировать свой «мешок» с жетонами пути для эффективного прохождения карты, проверок и приключений. Причем найденные предметы можно будет улучшать!

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