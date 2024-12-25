Hobby World представила настольную стратегию от создателя Age of Wonders: Planetfall

Издательство Hobby World в рамках онлайн-конференции показало и запустило в предзаказ секретный проект — «Парадокс».
Это настольная дедуктивная стратегия с ассиметричным геймплеем, рассчитанная на компанию от двух до четырех игроков. Ближайший аналог — «Городской убийца».
Ее геймдизайнером выступил Степан Опалев, создавший популярную Age of Wonders: Planetfall. А за арт-дизайн отвечает иллюстратор Евгений Зубков, автор комикса «Северный паук».
Действие развернется на аномальном острове, который создал Парадокс Всемогущества. С него почти невозможно выбраться из-за того, что на каждом шагу поджидают разные опасности.
Один игрок возьмет на себя роль Парадокса Всемогущества, который перед каждой игрой будет за ширмой создавать карту, а остальные — пленников, олицетворяющих парадоксы вроде Кота Шрёдингера или Проблемы курицы и яйца.
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