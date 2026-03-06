Критики тепло встретили «Прыгунов» от Pixar. Мультфильм получил 96% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes.
Премьера состоялась сегодня — 6 марта.
New York Times
У «Прыгунов» определенно есть шарм, свойственный пухлым бобрам и подлым гусеницам, а также оттенок странного юмора. Симпатичные животные и толика абсурда могут сделать смотрибельным любой слегка перегруженный сюжет.
Time Out
Эндрюс избежал двух клише, которые Pixar, кажется, любит больше всего. Здесь нет ни одного доброго деятеля, который позже оказывается злым. А лучшие друзья не ссорятся только для того, чтобы спровоцировать финальный акт.
Vulture
Веселый, скромный маленький фильм, достаточно динамичный и очаровательный, чтобы заинтересовать детей. Поэтому его не хочется слишком критиковать. Но воспоминания о том, чем когда-то была Pixar... могут заставить нас задуматься, куда подевалась вся эта энергия, оригинальность и артистизм.
Empire
Это, конечно, не великое возвращение, но действительно хорошая штука от Pixar. Забавная, вдумчивая, милая, сердечная хвала природе и бобрам в частности Чертовски хороший мультфильм.
Variety
«Прыгуны» никогда не перестают вас удивлять грубо-античными способами. И в этом вся суть мультфильма.
TheWrap
«Прыгуны» — это не просто «Аватар» Джеймса Кэмерона, если бы в нем были чувства. Это «Аватар» Джеймса Кэмерона, если бы он был хорош.
