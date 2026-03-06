КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды

«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем
Хороший мультфильм от Pixar — что критики пишут о «Прыгунах»

Дмитрий Кинский
6 марта 15:09
170
1 минута на чтение
Критики тепло встретили «Прыгунов» от Pixar. Мультфильм получил 96% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes.
Премьера состоялась сегодня — 6 марта.
New York Times
У «Прыгунов» определенно есть шарм, свойственный пухлым бобрам и подлым гусеницам, а также оттенок странного юмора. Симпатичные животные и толика абсурда могут сделать смотрибельным любой слегка перегруженный сюжет.
Time Out
Эндрюс избежал двух клише, которые Pixar, кажется, любит больше всего. Здесь нет ни одного доброго деятеля, который позже оказывается злым. А лучшие друзья не ссорятся только для того, чтобы спровоцировать финальный акт.
Vulture
Веселый, скромный маленький фильм, достаточно динамичный и очаровательный, чтобы заинтересовать детей. Поэтому его не хочется слишком критиковать. Но воспоминания о том, чем когда-то была Pixar... могут заставить нас задуматься, куда подевалась вся эта энергия, оригинальность и артистизм.
Empire
Это, конечно, не великое возвращение, но действительно хорошая штука от Pixar. Забавная, вдумчивая, милая, сердечная хвала природе и бобрам в частности Чертовски хороший мультфильм.
Variety
«Прыгуны» никогда не перестают вас удивлять грубо-античными способами. И в этом вся суть мультфильма.
TheWrap
«Прыгуны» — это не просто «Аватар» Джеймса Кэмерона, если бы в нем были чувства. Это «Аватар» Джеймса Кэмерона, если бы он был хорош.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

