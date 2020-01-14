THR сообщает, что студия Media Res запускает в производство адаптацию повести Ннеди Окорафор «Бинти» — лауреата нескольких ключевых фантастических премий, включая «Небьюлу» и «Хьюго».

Hulu готовит мини-сериал по мотивам фантповести «Бинти» Ннеди Окорафор — за неё писательница получила «Небьюлу» и «Хьюго» 1

Мини-сериал в трёх частях разрабатывается для стриминга Hulu. Окорафор напишет сценарий вместе с Стэйси Осей-Куффур (сериал «Хранители»).  Шоураннером выступает Майкл Элленберг (продюсер «Оставленных» и «Утреннего шоу» для Apple).

Действие повести разворачивается в далёком будущем, где человечество ведёт борьбу с инопланетнй расой космических медуз. В центре истории — девушка по имени Бинти, которая тайно покидает родную планету, чтобы стать студенткой лучшего университета в Галактике. Её корабль попадает в страшную битву, и на борту погибают все, кроме Бинти. В какой-то момент предводитель медуз сталкивается с девушкой и вступает с ней в переговоры.

На английском языке роман вышел в 2015-м, в России его издали в 2019-м.

Пока что никаких деталей об актёрском составе нет — как нет и хотя бы приблизительной даты выхода.

В портфолио Media Res входит несколько ТВ-проектов, включая два шоу для Apple — драму Pachinko и безымянный сериал Бри Ларсон.

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