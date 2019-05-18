Сервис Hulu заказал пилотный эпизод сериала «Глаза дракона» — экранизации одноимённого фэнтезийного романа Стивена Кинга. В качестве шоураннера назначен продюсер Сет Грэм-Смит, за плечами которого — продюсирование двух частей «Оно», «Президента Линкольна: Охотника на вампиров» и сценарии к мультфильмам по франшизе «Лего». Он же напишет сценарий первого эпизода.

Как отмечает Deadline, за права на экранизацию Hulu боролись вместе с Apple, и в итоге сервис победил. Производством шоу займётся студия Fox 21. Актёрский состав пока неизвестен.

«Глаза дракона» увидели свет в 1984 году. Книга рассказывает историю придворного тёмного волшебника Рэндала Флэгга, который плетёт интриги против королевы и юных принцев с целью узурпировать трон страны Делейн. Королевство и маг также фигурируют в цикле «Тёмная башня», особенно связь романа с циклом прослеживается в повести «Смиренные сёстры Эллурии».

Роман планировали экранизировать ещё в 1989 в виде анимационной ленты, но дальше планов дело не пошло. Затем, в 2000-м, права перешли французской студии, которая собиралась потратить на адаптацию 45 миллионов долларов, но картина так и не вышла. В итоге, на фоне популярности «Игры престолов» взяться за экранизацию решил канал Syfy — роман хотели превратить в фильм или мини-сериал. Однако никаких новостей о съёмках так и не поступало.

Для Hulu это будет уже второй сериал по произведениям «Стивена Кинга» — в 2018-м сервис показал первый сезон «Касл-Рока».

Сейчас Hulu на 2/3 принадлежит Disney, а на треть — Comcast. В середине мая компании заключили сделку, согласно которой в январе 2024-го Comcast может потребовать от Disney купить свою долю по справедливой рыночной стоимости. Цену должны будут назвать независимые эксперты.