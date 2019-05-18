Hulu заказал экранизацию фэнтези-романа Стивена Кинга «Глаза дракона» Кот-редактор 18.05.2019 Новости, Яндекс 267 1 минута на чтение Сервис Hulu заказал пилотный эпизод сериала «Глаза дракона» — экранизации одноимённого фэнтезийного романа Стивена Кинга. В качестве шоураннера назначен продюсер Сет Грэм-Смит, за плечами которого — продюсирование двух частей «Оно», «Президента Линкольна: Охотника на вампиров» и сценарии к мультфильмам по франшизе «Лего». Он же напишет сценарий первого эпизода. Как отмечает Deadline, за права на экранизацию Hulu боролись вместе с Apple, и в итоге сервис победил. Производством шоу займётся студия Fox 21. Актёрский состав пока неизвестен. «Глаза дракона» увидели свет в 1984 году. Книга рассказывает историю придворного тёмного волшебника Рэндала Флэгга, который плетёт интриги против королевы и юных принцев с целью узурпировать трон страны Делейн. Королевство и маг также фигурируют в цикле «Тёмная башня», особенно связь романа с циклом прослеживается в повести «Смиренные сёстры Эллурии». Роман планировали экранизировать ещё в 1989 в виде анимационной ленты, но дальше планов дело не пошло. Затем, в 2000-м, права перешли французской студии, которая собиралась потратить на адаптацию 45 миллионов долларов, но картина так и не вышла. В итоге, на фоне популярности «Игры престолов» взяться за экранизацию решил канал Syfy — роман хотели превратить в фильм или мини-сериал. Однако никаких новостей о съёмках так и не поступало. Для Hulu это будет уже второй сериал по произведениям «Стивена Кинга» — в 2018-м сервис показал первый сезон «Касл-Рока». Сейчас Hulu на 2/3 принадлежит Disney, а на треть — Comcast. В середине мая компании заключили сделку, согласно которой в январе 2024-го Comcast может потребовать от Disney купить свою долю по справедливой рыночной стоимости. Цену должны будут назвать независимые эксперты. Читайте также «Оно 2», сериал «Тёмная башня», «Касл Рок» и ещё 15 будущих экранизаций Кинга 25.07.2018 В день выхода сериала «Касл-Рок» вспоминаем, что ещё из книг Короля Ужасов скоро перейдёт на экраны Книги Стивена Кинга — это одна вселенная 14.08.2018 Место, где обитает многоликое зло, мудрая черепаха и сам писатель Стивен Кинг. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: