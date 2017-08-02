Британский актёр Иэн МакШейн («Американские боги», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») присоединился к актёрскому составу перезапуска «Хеллбоя», сообщает портал Nerdist.

МакШейн воплотит профессора Брума, наставника и приёмного отца чертёнка. Брум присматривал за Хэллбоем и помогал ему вырасти и освоиться в новом мире. Это будет уже второе экранное воплощение профессора — в фильме 2004 года «Хеллбой: Герой из пекла» Брума сыграл британский актёр Джон Хёрт.

Новая часть перезапустит вселенную «Хеллбоя». Пока что о фильме известно не так много: его поставит режиссёр Нил Маршалл, работавший над сериалами «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада», а главную роль исполнит Дэвид Харбор («Очень странные дела»). За сценарий отвечают Эндрю Косби, Кристофер Голден (автор нескольких новелл по «Хеллбою») и Майк Миньола (автор персонажа и вселенной). Рабочее название проекта — «Хеллбой: Восстание Кровавой королевы» (Hellboy: Rise of the Blood Queen). Создатели планируют, что фильм получит «взрослый» рейтинг R.

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