Аналитический портал TorrentFreak, рассказывающий о статистике в области нелегального контента, поделился списком самых «пиратских» сериалов. Первое место шестой год подряд занимает «Игра престолов».

В этом году её раздавали на торрентах более 400 тысяч человек — это на 50 тысяч больше, чем в предыдущем. Портал учитываем статистику программы BitTorrent. Авторы статьи связывают эти цифры с рекордным количеством утечек.

А вот так выглядит топ-10 самых скачиваемых сериалов:

Увы, ждать заключительного сезона сериала придётся ещё долго — он выйдет лишь в 2019 году.

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