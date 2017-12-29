Аналитический портал TorrentFreak, рассказывающий о статистике в области нелегального контента, поделился списком самых «пиратских» сериалов. Первое место шестой год подряд занимает «Игра престолов».
В этом году её раздавали на торрентах более 400 тысяч человек — это на 50 тысяч больше, чем в предыдущем. Портал учитываем статистику программы BitTorrent. Авторы статьи связывают эти цифры с рекордным количеством утечек.
А вот так выглядит топ-10 самых скачиваемых сериалов:
- «Игра престолов»
- «Ходячие мертвецы»
- «Флэш»
- «Теория большого взрыва»
- «Рик и Морти»
- «Побег»
- «Шерлок»
- «Викинги»
- «Форс-мажоры»
- «Стрела»
Увы, ждать заключительного сезона сериала придётся ещё долго — он выйдет лишь в 2019 году.
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