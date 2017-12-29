Аналитический портал TorrentFreak, рассказывающий о статистике в области нелегального контента, поделился списком самых «пиратских» сериалов. Первое место шестой год подряд занимает «Игра престолов».

В этом году её раздавали на торрентах более 400 тысяч человек — это на 50 тысяч больше, чем в предыдущем. Портал учитываем статистику программы BitTorrent. Авторы статьи связывают эти цифры с рекордным количеством утечек.

А вот так выглядит топ-10 самых скачиваемых сериалов:

  1. «Игра престолов»
  2. «Ходячие мертвецы»
  3. «Флэш»
  4. «Теория большого взрыва»
  5. «Рик и Морти»
  6. «Побег»
  7. «Шерлок»
  8. «Викинги»
  9. «Форс-мажоры»
  10. «Стрела»

Увы, ждать заключительного сезона сериала придётся ещё долго — он выйдет лишь в 2019 году.

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Кот-редактор
Кот-редактор

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