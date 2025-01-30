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«Игра в кальмара», «Франкенштейн» и «Бессмертная гвардия 2» — новинки от Netflix в 2025 году

Андрей Квасков
30 января 17:33
319
1 минута на чтение
Сервис Netflix поделился подробностями выхода будущих сериалов и фильмов, которые должны выйти до конца 2025 года.

Во-первых, третий и последний сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня. Подробностей сюжета пока нет.

Остальная часть анонсов касается полнометражных проектов Netflix:
  • «Ведьмак: Сирены глубин» — 11 февраля;
  • «Планктон: Фильм» — 7 марта;
  • «Электрический штат» от Джо и Энтони Руссо — 14 марта;
  • Аниме по Devil May Cry — 3 апреля;
  • «Разрушение» (Havoc) от Гарета Эванса («Рейд») — весна;
  • «Бессмертная гвардия 2» с Шарлиз Терон — 2 июля;
  • «Улица страха: Королева красоты» — лето;
  • «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — ноябрь;
  • Фильм Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури») с Идрисом Эльбой, Ребеккой Фергюсон, Габриэлем Бассо, Джаредом Харрисом и другими;
  • «Достать ножи: Проснись, мертвец» — осень.

Оскар Айзек на съемках «Франкенштейна»

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Андрей Квасков
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