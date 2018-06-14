Группа исследователей из Технического университета Дортмунда, Технического университета Мюнхена и Гентского университета решила предсказать результаты грядущего Чемпионата мира по футболу при помощи работы искусственного интеллекта. Алгоритм «сыграл» 100 000 симуляций и составил результаты в процентном соотношении. Об этом сообщает портал MotherBoard.

В качестве исходных данных ИИ опирался на ряде факторов. Он учитывал позицию в рейтинге FIFA, население страны и её ВВП, шансы от букмекеров, количество игроков сборной из одного клуба, средний возраст участников и то, сколько раз футболисты в команде победили в Лиге чемпионов.

В результате получилось, что сборная России выиграет чемпионат с шансом в 0,1%. Зато у нашей команды есть шанс в 50%, что она выйдет из группы. Самые большие шансы на победу у сборных Испании и Германии — 17,8% и 17,1% соответственно.