Инсайдер: Киллиан Мерфи может сыграть в сериале по «Гарри Поттеру», но не Волан-де-Морта





Фанаты пророчили Мерфи образ Волан-де-Морта, однако Рихтман утверждает, что речь идет о роли профессора Квиринуса Квиррелла, которого в фильме 2001 года сыграл Иэн Харт.





Режиссер первых двух «Гарри Поттеров» Крис Коламбус и Рэйф Файнс, сыгравший темного лорда, также заявили, что были бы рады увидеть Мерфи в качестве нового Волан-де-Морта.







Премьера телеадаптации «Гарри Поттера» запланирована на 2027 год.

Возможно, Киллиан Мерфи все-таки сыграет в будущем сериале по «Гарри Поттеру». По словам инсайдера Даниэля Рихтмана, HBO якобы рассматривает актера для участия в шоу.