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Интересно, но без сюрпризов — первые оценки второго сезона «Игры в кальмара»

Андрей Квасков
26 декабря 14:14
463
1 минута на чтение
Сегодня состоялась премьера второго сезона «Игры в кальмара» — продолжения одного из самых вирусных сериалов последнего десятилетия.

Видимо, осознавая значимость проекта, в Netflix решили не рисковать и разрешили критикам опубликовать свои обзоры лишь после премьеры.

На момент написания материала у второго сезона спорные оценки. На Metacritic средний балл составляет 60/100 на основе двух десятков рецензий, что практически сопоставимо с показателями первого сезона (64/100). А вот пользовательский рейтинг у свежих серий пока что ниже — 5.9/10 против 7.2/10.

Мнения журналистов разделились, но многие сошлись в том, что новые эпизоды больше напоминают пролог к будущему сезону и не слишком отличаются новизной. Тем не менее история все также полна напряженных моментов и неожиданных поворотов.
На Netflix доступны все семь эпизодов. Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2025 году и поставит точку в истории.

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Андрей Квасков
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