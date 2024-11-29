Интересно, но без сюрпризов — первые оценки второго сезона «Игры в кальмара»





Видимо, осознавая значимость проекта, в Netflix решили не рисковать и разрешили критикам опубликовать свои обзоры лишь после премьеры.





На момент написания материала у второго сезона спорные оценки. На Metacritic средний балл составляет 60/100 на основе двух десятков рецензий, что практически сопоставимо с показателями первого сезона (64/100). А вот пользовательский рейтинг у свежих серий пока что ниже — 5.9/10 против 7.2/10.





Мнения журналистов разделились, но многие сошлись в том, что новые эпизоды больше напоминают пролог к будущему сезону и не слишком отличаются новизной. Тем не менее история все также полна напряженных моментов и неожиданных поворотов.

Сегодня состоялась премьера второго сезона «Игры в кальмара» — продолжения одного из самых вирусных сериалов последнего десятилетия.