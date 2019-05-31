Актёр Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший в «Игре престолов» роль Брана Старка, в интервью изданию Making Game of Thrones рассказал, что один из ключевых финальных поворотов для его персонажа в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры! Это же «Игры престолов»!

В конце восьмого сезона Бран стал правителем Шести королевств (Север откололся). Его кандидатуру выдвинул Тирион, а прочие лорды поддержали эту идею. По словам Хемпстед-Райта, этот поворот — часть видения писателя.

Дэвид и Дэн рассказали мне, что Джордж Мартин запланировал два ключевых момента для история Брана: происхождение Ходора и становление королём. Так что довольно круто оказаться частью видения Джорджа. Приятный способ все подвязать.

Эту теорию мы выдвигали сразу после выхода финального эпизода — на основе раннего питча, который Мартин отправлял в издательство. С тех пор многое изменилось, писатель переделал в саге несколько ключевых сюжетных ходов, но, видимо, становление Брана решил так и оставить.

Ещё в 2013 году, когда шоу начало обгонять книги, Бениофф и Уайсс встретились с Мартином и обсудили с ним будущие события в саге. Как выяснилось, тогда писатель раскрыл авторам сериала три «охренеть»-момента, которые в итоге перекочевали в сериал: смерть Ширен Баратеон, происхождение имени Ходора и третий «из самого финала». Под третьим теперь может подразумеваться коронация Брана или, например, убийство Джоном Дейенерис.