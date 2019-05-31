Исполнитель роли Брана рассказал, что финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин Кот-редактор 31.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Актёр Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший в «Игре престолов» роль Брана Старка, в интервью изданию Making Game of Thrones рассказал, что один из ключевых финальных поворотов для его персонажа в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина. Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры! Это же «Игры престолов»! В конце восьмого сезона Бран стал правителем Шести королевств (Север откололся). Его кандидатуру выдвинул Тирион, а прочие лорды поддержали эту идею. По словам Хемпстед-Райта, этот поворот — часть видения писателя. Дэвид и Дэн рассказали мне, что Джордж Мартин запланировал два ключевых момента для история Брана: происхождение Ходора и становление королём. Так что довольно круто оказаться частью видения Джорджа. Приятный способ все подвязать. Эту теорию мы выдвигали сразу после выхода финального эпизода — на основе раннего питча, который Мартин отправлял в издательство. С тех пор многое изменилось, писатель переделал в саге несколько ключевых сюжетных ходов, но, видимо, становление Брана решил так и оставить. Читайте также Теория: финал «Игры престолов» — это и есть замысел Мартина 20.05.2019 Соотносим старое письмо Джорджа Мартина издателям с концовкой сериала. Ещё в 2013 году, когда шоу начало обгонять книги, Бениофф и Уайсс встретились с Мартином и обсудили с ним будущие события в саге. Как выяснилось, тогда писатель раскрыл авторам сериала три «охренеть»-момента, которые в итоге перекочевали в сериал: смерть Ширен Баратеон, происхождение имени Ходора и третий «из самого финала». Под третьим теперь может подразумеваться коронация Брана или, например, убийство Джоном Дейенерис. Читайте также Итак, почему финальный сезон «Игры престолов» — худший 25.05.2019 Подводим итоги и даём оценку. Похоже, у каждого поколения должен быть свой Lost! СМИ: Кит Харрингтон отправился на реабилитацию после съёмок «Игры престолов» 29.05.2019 Представитель актёра подтвердил, что тот решил «поработать над некоторыми личными проблемами». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: