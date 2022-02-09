IVI анонсировал сериал по повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких

Кинокомпания Team Films и онлайн-кинотеатр IVI запустили в производство экранизацию повести «Трудно быть богом» за авторством братьев Стругацких.
Сериал описывают как масштабный международный проект со звездным актерским составом. Однако команду режиссеров и актеров только формируют. Съемки развернутся в России, Хорватии и Черногории.
Сценаристом выступит Андрей Золотарев, приложивший руку к «Притяжению» и спортивной драме «Лед». А продюсерами будут глава Team Films Теймур Джафаров и генеральный директор IVI Олег Туманов.
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