IVI анонсировал сериал по повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких

Кинокомпания Team Films и онлайн-кинотеатр IVI запустили в производство экранизацию повести «Трудно быть богом» за авторством братьев Стругацких.

Сериал описывают как масштабный международный проект со звездным актерским составом. Однако команду режиссеров и актеров только формируют. Съемки развернутся в России, Хорватии и Черногории.

Сценаристом выступит Андрей Золотарев, приложивший руку к «Притяжению» и спортивной драме «Лед». А продюсерами будут глава Team Films Теймур Джафаров и генеральный директор IVI Олег Туманов.