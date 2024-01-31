Из ремейка «Ведьмака» вырежут спорные моменты

Глава студии Fool’s Theory Якуб Рокош пообещал, что из ремейка первого «Ведьмака» уберут устаревшие и спорные моменты.
По его словам, первая часть — культовая игра, в которой много хороших элементов. Но рекомендовать ее в 2024 году кому-нибудь очень сложно.
У нее довольно много проблем. С визуалом, геймплеем и темпом. В ней есть моменты, которые вызывали недоумение даже в 2007 году. Мы уберем это в ремейке.
Но разработчики не будут избавляться от ключевых элементов, без которых нельзя себе представить «Ведьмака».
У ремейка первой части нет даты выхода. Ее делают на Unreal Engine 5.
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