Издание Clarkesworld закрыло приём рассказов из-за наплыва работ ChatGPT

Иллюстрация: фрагмент обложки

Популярное издание Clarkesworld, публикующее фантастические рассказы, временно приостановило приём заявок. Всё дело в огромном наплыве работ, написанных нейросетями и чат-ботом ChatGPT.

В официальном твиттер-аккаунте редактор-основатель Нил Кларк отметил, что пока не знает, как долго продолжится пауза. Издание пока не нашло способа бороться с подобным заявками. Кларк предполагает, что идея рассылать нейросетевые рассказы пришла из статей и блогов, авторы которых рекомендовали использовать ChatGPT для заработка. Редакция не хочет вводить плату за рассмотрение заявок и не хочет опираться только на издававшихся у них авторов, поскольку это ограничит начинающих писателей.

Кларк также показал график, который отражает количество заблокированных заявок. До 2022-го авторов «банили» преимущественно за плагиат, а теперь за работы, написанные при помощи алгоритмов.

В редакции заявили, что ищут выход. Журнал уже связался со специалистами в области ИИ, которые могли бы помочь отсеивать работы.

Clarkesworld — издание, специализирующееся на публикации рассказов в жанре фэнтези и научной фантастики. В журнале также выходят интервью с авторами и другими деятелями книжной индустрии. Журнал в 2006-м основал редактор Нил Кларк.