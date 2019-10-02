Уже 3 октября стартует фестиваль популярной культуры Comic Con Russia 2019, куда приедут и фантастические издательства рассказывать о новинках. Среди них — и «Росмэн», которое представит на стенде свои книги и комиксы. В том числе и довольно неожиданные.

Кроме того, фестиваль посетят и писательницы издательства, авторы книг «Дарители», «Анима» и «Болотница». В воскресенье 6 октября на стенде издательства РОСМЭН пройдут встречи с их авторами: в 14:00 с Екатериной Соболь и в 15:00 с Татьяной Мастрюковой.

Харли Квинн. Разбивая стекло

У Харлин Квинзель, прямолинейной и эксцентричной пятнадцатилетней бунтарки, за душой всего лишь пять баксов и рюкзачок с вещами. Но это ее ничуть не пугает, ведь в детстве Харлин преодолела много сложностей. И когда ее принимает под крыло Мама, непревзойденная дрэг-квин Готэма, Харлин кажется, что она наконец нашла место, чтобы стать «реально реальной», вместе со своей лучшей подругой из готэмской школы Айви. Однако вскоре весь район оказывается под угрозой уничтожения корпорацией Кейнов, и тогда Харлин приходит в ярость. Свой гнев она решает перевести в действие и встает перед выбором: поддержать активистку Айви, которая борется за то, чтобы превратить район в хорошее место для жизни, или присоединиться к анархисту Джокеру, который планирует разрушить Готэм, сокрушая корпорации одну за другой.

Юные Титаны. Рэйвен

Автор бестселлера № 1 по версии New York Times Ками Гарсия и художник Габриэль Пиколо рассказывают захватывающую историю о том, как найти в себе силы противостоять тому, кто ты есть, и научиться доверять другим и самому себе. Семнадцатилетней Рэйвен Рот, потерявшей приёмную мать в страшной аварии, придётся научиться жить дальше и понять, готова ли она встретиться с тем, что осталось далеко в прошлом… И с тьмой внутри нее самой.

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Сабрина. Леденящие душу приключения. Сезон ведьмы

Сабрина — дочь колдуна и простой смертной и поэтому принадлежит сразу двум мирам. С детства она жила двойной жизнью: ходила в обычную школу и дружила с обычным парнем Харви, но в то же время под присмотром своих тетушек-ведьм тренировалась в заклинаниях. Однако в свой шестнадцатый день рождения девушка должна или принять темное крещение, посвятив жизнь служению Темному повелителю, или выбрать обычный мир и расстаться с магией. Сабрине очень хочется стать могущественной, бессмертной ведьмой, но… Как же бросить Харви и своих лучших друзей? И только попав в смертельную ловушку, девушка понимает, чего ей по-настоящему хочется.

Читайте также «Леденящие душу приключения Сабрины», часть 2: сатанизм, патриархат, трансгендер — но вам понравится Вторая часть первого сезона завершила основные сюжетные линии на высокой ноте. Школьных соплей стало меньше, а вот мрачности и драматичности — больше. Правда, наивность всё равно никуда не делась.

Питер Банзл

Механическое сердце

Перед вами увлекательная приключенческая стимпанк-история, действие которой разворачивается в Викторианской Англии. Жизнь Лили, когда-то размеренная и счастливая, давно перестала быть спокойной. Все началось несколько лет назад, когда паровой автомобиль, на котором они ехали вместе с мамой и папой, попал в аварию. Мама погибла. Лили чудом удалось спасти. Прошло семь лет, и теперь ее папа, всемирно известный изобретатель Джон Хартман, пропал без вести во время полета на дирижабле. И только механический лис Малкин знает, что случилось на борту в ту ужасную ночь. Он должен рассказать Лили о случившемся, а также о тайне, от которой ее так тщательно оберегали родители. Тайне, которая теперь грозит разрушить весь мир девочки.

Наталья Щерба

Чародол

Трилогия Натальи Щербы «Чародол» в одном томе! Татьяна унаследовала от прабабки не только волшебный браслет, но и колдовскую силу. Неожиданное наследство вовлекает юную ведьму в череду невероятных приключений. Ей предстоит многое узнать, многому научиться, искать пропавшую столицу Чародола — прекрасный Златоград — и спасать от таинственных напастей родные Карпаты. Что поможет ей преодолеть все преграды и опасности — удача или смекалка, человеческая хитрость или колдовские чары, любовь или ненависть?

Екатерина Соболь

Анима. Серебряный ястреб

Автор так полюбившейся читателям саги «Дарители» продолжает радовать историями, наполненными волшебством. В этот раз Екатерина Соболь смешивает Тень и золото, чтобы получившимся цветом нарисовать нам новую сказку о мире «Анимы». Обитатели золотых земель после первой победы над Ястребами и Тенью вовсю готовы праздновать свою свободу. Кажется, в их жизни наконец наступили счастливые времена. Однако Ястребы все еще являются угрозой и так просто сдаваться не собираются: им необходимо вернуть под свой контроль земли, которые золотому стрижу удалось освободить от Тени. Для этой миссии Империя выбирает Ястреба Ларри, на плечи которого возлагает большую ответственность.

Кристофер Паолини

Эрагон. Вилка, ведьма и дракон