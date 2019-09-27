26 сентября издательство «Росмэн» и организаторы ежегодного литературного конкурса «Новая книга» объявили победителей X сезона. Церемония награждения прошла в Российской государственной детской библиотеке, где представители жюри и организаторы вручили награды финалистам номинаций.
Авторы, занявшие первые места в каждой категории, а также авторы некоторых избранных судьями работ, получили от издательства предложение поработать над выпуском книги.
В десятом сезоне работы принимались в трех основных номинациях:
Номинация «Истории для самых маленьких»
Как сказочные, так и реалистичные истории, в том числе книжки-картинки для детей до 5 лет.
- 1 место: «Улиткины, Вперёд». Валентина Дёгтева (Россия, г. Москва)
- 2 место: «Макс-Шмякс». Мария Евсеева (Россия, г. Нововоронежск)
- 3 место: «Би, Бо, Бу, Бибиди или приключения Боба в Стране похищенных снов». Диана Островерхова (Россия, г. Москва)
Номинация «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»
Прозаические произведения указанных жанров для молодежи от 16 лет.
- 1 место: «Между нами только Дождь. Снаружи». Анна Пляка (Россия, г. Ростов-на-Дону)
- 2 место: «Бес порядка». Оксана Заугольная (Россия, г. Санкт-Петербург)
- 3 место: «Мурка: любая реальность». Ольга Апреликова (Россия, г. Санкт-Петербург)
Номинация «Новая детская иллюстрация»
Иллюстрации к ограниченному списку произведений детской литературы.
- 1 место: Мария Коротаева (Белоруссия, г. Минск)
- 2 место: Маша Бетева (Россия, г. Москва)
- 2 место: Анна и Варвара Кендель (Россия, г. Санкт-Петербург)
- 3 место: Наталья Акимова (Россия, г. Москва)
Специальные призы также получили:
- Открытое читательское голосование. Истории для самых маленьких: Кристина Стрельникова за произведение «Чудовище улыбается» (Россия, г. Санкт-Петербург)
- Открытое читательское голосование. Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор: Анна Пляка за произведение «Между нами только Дождь. Снаружи» (Россия, г. Ростов-на-Дону)
- Выбор библиотек. Истории для самых маленьких: Валентина Дёгтева за произведение «Улиткины, вперёд!» (Россия, г. Москва)
- Выбор библиотек. Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор: Ирина Кавинская за произведение «Каникулы» (Россия, г. Санкт-Петербург)
- Выбор сайта Letidor (в номинации «Истории для самых маленьких»): Наталья Барткова «Рыцарь Тёма» (Россия, г. Санкт-Петербург)
- Выбор продюсерской компании «Среда» (в номинации «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»): Лис Теру, «Странные люди» (Украина, г. Киев)
- Выбор журнала «Мир фантастики» (в номинации «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»): Ольга Апреликова «Мурка: любая реальность» (Россия, г. Санкт-Петербург)
Всего в десятом сезоне на конкурсе судьи рассмотрели 5293 заявки из 39 стран, в финал вышла только 31 работа.
Посмотреть на церемонию вручения можно на YouTube — она транслировалась онлайн.
Литературный конкурс «Новая книга» (ранее — «Новая детская книга») появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Евркон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.
По итогам десяти сезонов:
- Жюри рассмотрело больше 34 000 работ.
- Издано 79 наименований книг (без учёта продолжений)
- Суммарный тираж выпущенных книг с конкурса составил 891 000 экземпляров.
- Проданы права на перевод книг конкурса на 8 языков.
Читайте также
Подведены итоги IX конкурса «Новая детская книга»
Выбор «Мира фантастики» победил в трёх номинациях. Одна из них — «Фэнтези. Мистика. Триллер».
Комментарии (Правила дискуссии)