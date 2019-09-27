26 сентября издательство «Росмэн» и организаторы ежегодного литературного конкурса «Новая книга» объявили победителей X сезона. Церемония награждения прошла в Российской государственной детской библиотеке, где представители жюри и организаторы вручили награды финалистам номинаций.

Авторы, занявшие первые места в каждой категории, а также авторы некоторых избранных судьями работ, получили от издательства предложение поработать над выпуском книги.

В десятом сезоне работы принимались в трех основных номинациях:

Номинация «Истории для самых маленьких»

Как сказочные, так и реалистичные истории, в том числе книжки-картинки для детей до 5 лет.

1 место: «Улиткины, Вперёд». Валентина Дёгтева (Россия, г. Москва)

2 место: «Макс-Шмякс». Мария Евсеева (Россия, г. Нововоронежск)

3 место: «Би, Бо, Бу, Бибиди или приключения Боба в Стране похищенных снов». Диана Островерхова (Россия, г. Москва)

Номинация «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»

Прозаические произведения указанных жанров для молодежи от 16 лет.

1 место: «Между нами только Дождь. Снаружи». Анна Пляка (Россия, г. Ростов-на-Дону)

2 место: «Бес порядка». Оксана Заугольная (Россия, г. Санкт-Петербург)

3 место: «Мурка: любая реальность». Ольга Апреликова (Россия, г. Санкт-Петербург)

Номинация «Новая детская иллюстрация»

Иллюстрации к ограниченному списку произведений детской литературы.

1 место: Мария Коротаева (Белоруссия, г. Минск)

2 место: Маша Бетева (Россия, г. Москва)

2 место: Анна и Варвара Кендель (Россия, г. Санкт-Петербург)

3 место: Наталья Акимова (Россия, г. Москва)

Специальные призы также получили:

Открытое читательское голосование. Истории для самых маленьких: Кристина Стрельникова за произведение «Чудовище улыбается» (Россия, г. Санкт-Петербург)

Кристина Стрельникова за произведение «Чудовище улыбается» (Россия, г. Санкт-Петербург) Открытое читательское голосование. Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор: Анна Пляка за произведение «Между нами только Дождь. Снаружи» (Россия, г. Ростов-на-Дону)

Анна Пляка за произведение «Между нами только Дождь. Снаружи» (Россия, г. Ростов-на-Дону) Выбор библиотек . Истории для самых маленьких : Валентина Дёгтева за произведение «Улиткины, вперёд!» (Россия, г. Москва)

: Валентина Дёгтева за произведение «Улиткины, вперёд!» (Россия, г. Москва) Выбор библиотек. Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор : Ирина Кавинская за произведение «Каникулы» (Россия, г. Санкт-Петербург)

: Ирина Кавинская за произведение «Каникулы» (Россия, г. Санкт-Петербург) Выбор сайта Letidor (в номинации «Истории для самых маленьких» ): Наталья Барткова «Рыцарь Тёма» (Россия, г. Санкт-Петербург)

): Наталья Барткова «Рыцарь Тёма» (Россия, г. Санкт-Петербург) Выбор продюсерской компании «Среда» (в номинации «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор» ): Лис Теру, «Странные люди» (Украина, г. Киев)

): Лис Теру, «Странные люди» (Украина, г. Киев) Выбор журнала «Мир фантастики» (в номинации «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»): Ольга Апреликова «Мурка: любая реальность» (Россия, г. Санкт-Петербург)

Всего в десятом сезоне на конкурсе судьи рассмотрели 5293 заявки из 39 стран, в финал вышла только 31 работа.

Посмотреть на церемонию вручения можно на YouTube — она транслировалась онлайн.

Литературный конкурс «Новая книга» (ранее — «Новая детская книга») появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Евркон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.

По итогам десяти сезонов: