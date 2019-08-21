Издательство Titan Books в ноябре выпустит артбук по Death Stranding

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О выходе книги с концепт-артами и иллюстрациями к игре сообщил официальный аккаунт студии Kojima Productions. Артбук поступит в продажу в ноябре этого года — ориентировочно в одно время с релизом игры. В состав коллекционного издания книга не входит. Пока что предзаказать её нельзя.

В артбук войдут сотни рисунков, включающие ранние концепт-арты персонажей, локаций, снаряжения и тому подобного. Над иллюстрациями к игре среди прочих работал и давний коллега Кодзимы художник Ёдзи Синкава — в прошлом он занимался артами к серии Metal Gear. Сколько в книгу войдут страниц, пока не уточняется.

Издательство Titan Books в ноябре выпустит артбук по Death Stranding

Ранний вариант обложки

Издательство Titan Books в ноябре выпустит артбук по Death Stranding 1 Издательство Titan Books в ноябре выпустит артбук по Death Stranding 2

На Gamescom 2019 Кодзима представил несколько новых роликов по Death Stranding — один геймплейный, а два других посвящены встречам с персонажами Мамы и Дэдмена.

Релиз Death Stranding намечен на 8 ноября для PS4.

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