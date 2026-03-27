Какие дополнения выпустит Hobby World весной 2026 года

Издательство Hobby World представило дополнения для популярных настольных игр, которые выйдут этой весной.

Так, «Дорожная песня» пополнится сразу двумя дополнениями — «Под откос» и «На бис». Одно вносит в привычные партии новые правила, а другое делает акцент на повторном проживании истории с новым смыслом.

Для культовой игры «Агрикола» выпустят три набора: «Старейшина», «Пекарь» и «Охотник» — с десятками новых карт и дополнительными механиками.

Карточный «Ужас Аркхэма» получит самостоятельный сценарий «Роковые съемки», действие которого развернется в злосчастном голливудском павильоне.

А любителей «Зова Ктулху» ждет сборник «Кошмары цифровой эпохи», в который вошли пять сценариев: «Адский отель», «Заброшенный корабль», «Панацея», «Мохол» и «Голос в трубке».

