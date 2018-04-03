Супергеройская вселенная DC от канала CW и не думает сбавлять обороты. Руководство решило продлить сразу десять основных проектов, среди которых вся линейка супергеройских шоу: «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня» и «Супергёрл». Об этом сообщает Digital Spy.

Кроме них, канал продлил уже на 14-й сезон мистический сериал «Сверхъестественное» про двух братьев-охотников. В следующем году в эфир также выйдет подростковая мистическая драма «Ривердейл», комедийная драма «Чокнутая бывшая», мыльная опера «Девственница Джейн», ещё одна адаптация комиксов DC «Чёрная молния» (не входит в основную вселенную) и мелодрама «Династия».

Всё это — отличные новости для мага-оккультиста Константина, который со следующего сезона войдёт в команду «Легенд завтрашнего дня» полноправным участником.

А вот по ряду других проектов окончательное решение ещё не принято. Среди них — фантастический боевик «Сотня» и комедийный детектив «Я — зомби». Продлят эти сериалы или нет, узнаем только в мае.