Телеканал TNT отменил готовящийся перезапуск популярного телевизионного шоу «Байки из склепа» от М. Найта Шьямалана. Камнем преткновения стали юридические права, сообщает портал Deadline.

В 2016 году канал решил перезапустить серию хоррор-баек для своего вечернего блока в сетке вещания. Руководство позвало режиссёра Найта Шьямалана в качестве продюсера проекта и заказало 10 серий. Но из-за проблем с юридическими правами «Байки» пришлось отменить:

Сериал оказался в настоящем юридическом бардаке с очень сложной структурой прав на него. Мы потратили слишком много времени, так что я не выдержал и сказал: «Слушайте, я не буду ждать четыре года». Может быть, мы вернёмся к нему позже. Пока что к нам пришёл Ридли Скотт с интересным проектом и полный творческого энтузиазма. Кевин Райли, президент TNT

Райли говорит о передачах Ридли Скотта, которые будут посвящены научной фантастике. В них включат как художественные, так и документальные проекты.

Оригинальные «Байки», созданные Рамоном Санчесом, выходили на канале HBO (том самом, который подарил нам «Игру престолов» и «Настоящего детектива») с 1989 по 1996 год. Сериал был основан на одноимённой серии комиксов, уже экранизированной в 1970-х (кстати, в фильме сыграл Питер Кашинг — гранд-мофф Таркин из фильма «Звёздные Войны: Новая Надежда»).

По формату «Байки из склепа» представляли собой антологию в духе «Сумеречной зоны» — каждая серия была отдельной законченной историей со своими героями. Хотя жанр «Баек» обычно определяют как «чёрная комедия», смешное в нём обычно ограничивалось личностью рассказчика — забавного кукольного мертвяка, который появлялся в начале и конце эпизода, чтобы саркастично пошутить, истерично посмеяться, ну и разжевать мораль, если кто не понял. Сами серии были в разных жанрах — от мистического детектива и притчи до слэшера и, иногда-таки чёрной комедии. Также сериал отличался, как и положено на HBO, обилием расчленёнки и обнажёнки.