Капитан Америка всё же появится в четвёртых «Мстителях»

Капитан Америка всё же появится в четвёртых «Мстителях»

В своем недавнем интервью изданию The Telegraph актёр Крис Эванс рассказал, что вернется к своей роли в четвёртой части «Мстителей». Ранее было известно, что его контракт ограничен шестью картинами и в новой ленте он не появится.

Я мог завершить контракт после третьих Мстителей — моего шестого фильма Marvel. Но продюсеры решили снимать обе части одновременно. Логика в том, что все эти персонажи — Стражи Галактики, Доктор Стрэндж, Черная Пантера, Капитан Марвел и Человек-муравей — просто не уместятся в одном фильме. И я согласился продлить контракт. Актёр Крис Эванс

Третьи и четвёртые «Мстители» станут своеобразной кульминацией Кинематографической вселенной Marvel. Выход третьей части «Война бесконечности» запланирована на 3 мая 2018 года. В 2019 году должна выйти четвёртая часть, у которой пока нет названия.

Неизвестно, появится актёр в дальнейших фильмах. Если контракт подразумевает только четвёртых «Мстителей», то вполне вероятно, что Капитан Америка погибнет в сражении с Таносом.