Глава Marvel Studios Кевин Файги дал небольшое интервью порталу Collider. Он немного рассказал, чего стоит ждать от четвёртой части «Мстителей» и что будет с киновселенной дальше. Он намекнул, что после третьей фазы фильмы ждёт лёгкий перезапуск.

В другом интервью журналисты спросили, почему студия до сих пор не объявила название четвёртой части «Мстителей». Файги загадочно ответил, что название ленты — спойлер к третьей части.

Однако спойлер оказался традиционно выболтан одним из актёров. Зои Салдана в одном из интервью о будущем «Стражей Галактики» выдала вот что:

Avengers 4 title — Avengers: Infinity Gauntlet says @ZoeSaldana at GOTG2 event. At wknd Marvel said title was still secret #InfinityGauntlet pic.twitter.com/LFg3u7FmDk

— lizo mzimba (@lizo_mzimba) April 24, 2017