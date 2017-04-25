Спойлер: вот почему в Marvel до сих пор не объявили название четвёртой части «Мстителей»

Спойлер: вот почему в Marvel до сих пор не объявили название четвёртой части «Мстителей»

Глава Marvel Studios Кевин Файги дал небольшое интервью порталу Collider. Он немного рассказал, чего стоит ждать от четвёртой части «Мстителей» и что будет с киновселенной дальше. Он намекнул, что после третьей фазы фильмы ждёт лёгкий перезапуск.

Чем ближе «Война бесконечности», тем сильнее растёт ощущение кульминации и завершения. Когда выйдут «Мстители 4», вселенная будет насчитывать уже 22 фильма в трёх фазах. А вот дальнейшие фильмы точно будут отличаться. Я не знаю, называть ли это Четвёртой фазой или чем-то другим. Глава Marvel Studios Кевин Файги

В другом интервью журналисты спросили, почему студия до сих пор не объявила название четвёртой части «Мстителей». Файги загадочно ответил, что название ленты — спойлер к третьей части.

Это два совершенно разных фильма. И это всё, что я могу сказать Глава Marvel Studios Кевин Файги

Однако спойлер оказался традиционно выболтан одним из актёров. Зои Салдана в одном из интервью о будущем «Стражей Галактики» выдала вот что:

Мы в середине процесса. Кажется, Стражи уже снялись в части, которая посвящена «Войне бесконечности». И ближе к концу года мы все вернёмся для работы над «Перчаткой». Актриса Зои Салдана

Avengers 4 title — Avengers: Infinity Gauntlet says @ZoeSaldana at GOTG2 event. At wknd Marvel said title was still secret #InfinityGauntlet pic.twitter.com/LFg3u7FmDk — lizo mzimba (@lizo_mzimba) April 24, 2017

Похоже, что завершающий фильм получит название «Мстители: Перчатка бесконечности». Вероятно, Танос соберёт все Камни бесконечности в третьей части.

Премьера третьей части состоится 3 мая 2018 года, а четвёртой — 2 мая 2019 года.