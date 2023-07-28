Кастинг-директор «Ведьмака» объяснила выбор Йеннифэр в сериале. В сети не оценили ее заявление

Директор по кастингу «Ведьмака» от Netflix София Холланд в одном из интервью рассказала, что выбор Ани Чалотры на роль Йеннифэр должен был заставить зрителей переосмыслить стандарты красоты.
По ее словам, в жанре фэнтези очень много бессознательных предубеждений, и в них почему-то преобладают белые.
В книгах Йеннифэр описывается как самая красивая женщина в мире. <…> И я помню, как сказала: «Я чувствую, что нам нужно бросить вызов тому, что люди считают эталоном красоты. И наличие цветной женщины в этой роли окажет невероятно сильное влияние на зрителей».
В сети, правда, многие не оценили заявление Холланд. По мнению фанатов, та буквально назвала Аню Чалотру некрасивой, хотя это не так.
shoe:
Прикиньте, что вы актриса, а вам говорят, что вы «бросаете вызов стандартам красоты». Ору.
OddJon:
Бро, какой еще вызов? Она великолепна. Эти люди вообще себя слышат?
The Wiz:
Когда говорят, что кто-то бросает вызов стандартам красоты, это обычно означает, что человек некрасивый. И… она не некрасивая. Так каким именно стандартам она бросает вызов?
Spartan Guidance:
Директор по кастингу пытается начать холивор про то, что Аня Чалотра не очень???
hhardcast:
Какие стандарты? Она одна из самых красивых людей. Никаких вызовов нет. И смысла тоже.
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