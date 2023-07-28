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    Кастинг-директор «Ведьмака» объяснила выбор Йеннифэр в сериале. В сети не оценили ее заявление

    28 июля 2023
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    28.07.2023
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    Кастинг-директо

    Директор по кастингу «Ведьмака» от Netflix София Холланд в одном из интервью рассказала, что выбор Ани Чалотры на роль Йеннифэр должен был заставить зрителей переосмыслить стандарты красоты.

    По ее словам, в жанре фэнтези очень много бессознательных предубеждений, и в них почему-то преобладают белые.

    В книгах Йеннифэр описывается как самая красивая женщина в мире. <…> И я помню, как сказала: «Я чувствую, что нам нужно бросить вызов тому, что люди считают эталоном красоты. И наличие цветной женщины в этой роли окажет невероятно сильное влияние на зрителей».

    В сети, правда, многие не оценили заявление Холланд. По мнению фанатов, та буквально назвала Аню Чалотру некрасивой, хотя это не так.

    shoe:

    Прикиньте, что вы актриса, а вам говорят, что вы «бросаете вызов стандартам красоты». Ору.

    OddJon:

    Бро, какой еще вызов? Она великолепна. Эти люди вообще себя слышат?

    The Wiz:

    Когда говорят, что кто-то бросает вызов стандартам красоты, это обычно означает, что человек некрасивый. И… она не некрасивая. Так каким именно стандартам она бросает вызов?

    Spartan Guidance:

    Директор по кастингу пытается начать холивор про то, что Аня Чалотра не очень???

    hhardcast:

    Какие стандарты? Она одна из самых красивых людей. Никаких вызовов нет. И смысла тоже.

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