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    Новости

    Кевин Смит работает над мультсериалом «Зелёный шершень»

    31 июля 2020
    Кот-император
    31.07.2020
    2019
    0 минут на чтение
    Кевин Смит работает над мультсериалом «Зелёный шершень»

    Режиссёр и комик Кевин Смит («Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и т.д.) станет продюсером мультсериала про супергероя Зелёного Шершня. Смит — давний фанат Шершня, когда-то он писал сценарий для экранизации и собирался сам её поставить, но в итоге его версия сгинула в производственном аду. Над мультсериалом он будет работать с канадской студией WildBrain.

    Напомним, изначальный Зелёный Шершень — это Бритт Рейд: супергерой, сыщик и плейбой в зелёной маске, плаще и шляпе, который защищает от преступников Ценчури-Сити. Он ездит на высокотехнологичной машине «Чёрная красавица» и пользуется крутыми гаджетами. В каком-то смысле он похож на менее серьёзного Бэтмена, ну, или Чёрного Плаща. Шершень изначально появился не в комиксах, а в радиопостановках в 1930-е, а больше всего известен по телесериалу 1960-х. В нём напарника Шершня, мастера единоборств Като, сыграл Брюс Ли, что и позволило ему пробиться в большие кинозвёзды на Западе. Последнюю экранизацию Зелёного Шершня сняли Мишель Гондри (как режиссёр) и Сет Роген (как сценарист и исполнитель заглавной роли) в 2011 году — правда, успеха она не имела.

    Мультсериал будет продолжением-перезапуском классической истории, рассчитанным на детей и подростков. Главными героями станут сын Бритта Рейда и дочь Като, унаследовавшие псевдонимы, занятие и прокачанную машину своих отцов.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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