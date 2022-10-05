Киану Ривз может стать режиссером фильма BRZRKR

Киану Ривз в одном из интервью рассказал, что с 33% вероятностью может стать режиссером адаптации своего комикса BRZRKR, которой занимается Netflix.

Но до выбора постановщика еще далеко, так как актер еще даже не успел прочитать сценарий, который дописали в конце сентября.

Я знаю, что это сложно. Я стал режиссером «Мастера Тай-цзи», потому что участвовал в работе над сценарием, и попросту не хотел отдавать проект другому человеку. <…> С BRZRKR пока такого нет, так как мне нужно почитать сценарий. Но я был бы не против поработать над фильмом с другим человеком и посмотреть, что он может привнести в картину.

При этом главную роль в фильме исполнит Киану Ривз, что неудивительно, ведь внешность протагониста комикса он списал с самого себя.

У BRZRKR пока нет даты выхода.