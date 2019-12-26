Студия Cloud Imperium Games опубликовала почти четырёхминутный ролик Squadron 42 — сюжетной кампании разрабатывающегося уже несколько лет космического онлайн-симулятора Star Citizen.

Ролик вышел безумно красивым — в нём авторы показали новые планеты, звездолёты, космические станции, насыщенный пейзаж и даже нескольких персонажей. В фокусе тизера — высокая детализация проекта.

Точной даты выхода ни MMO-части, ни сюжетной кампании пока нет. Игра находится в разработке с 2012-го, и с тех пор её бюджет составил больше 250 миллионов долларов, полученных с краудфандинга и продаж внутриигровых объектов. Бета ожидается в 2020-м.

В прошлогоднем трейлере Squadron 42 разработчики показали шикарный актёрский состав, который сыграл ключевых героев кампании. В него вошли Гэри Олдман, Марк Хэмилл, Джиллиан Андерсон, Марк Стронг, Энди Серкис и другие.