The Hollywood Reporter сообщает, что австралийская продюсерская компания Village Roadshow Entertainment Group приобрела права на экранизацию видеоигры Myst — классической адвенчуры-головоломки. Студия планирует развить вселенную в мультимедийный проект, включающий фильм и сериал.

Работать над адаптацией Village Roadshow будет вместе с создателями оригинальной видеоигры — братьями Рэндом и Робином Миллером. Помогать им будут Айзек Тестерман и Йел Райс из студии Delve Media, которая занимается производством сериалов и кино. Village Roadshow обещают применить «полновесный подход» к разработке материалов по Myst и собрать творческую команду, которая адаптирует вселенную для ТВ и фильма.

Кинокомпания известна как партнёр Warner Bros. по производству многих популярных блокбастеров, включая «Матрицу» и «Безумного Макса: Дорогу ярости».

Ранее игру пытались экранизировать много раз. В 2014 права на адаптацию приобрела Legendary TV, а в 2015-м появились новости о сериале для Hulu. В 2010-м сообщалось, что в разработке находится фильм Myst. Даже Disney собирались запустить тематический парк аттракционов! Но ни один из проектов так и не увидел свет.

Первая Myst вышла в 1993 году. Она рассказывала о путешествии Странника (игрок) на загадочный остров-мир некого Атруса. Страннику предстояло отыскать запертых в книгах детей Атруса — Сирруса и Ахенара. В дальнейшем игрок узнаёт, что Атрус обладает странным даром — создавать книги-миры и воплощать их в реальность. Это необычное умение в игре прозвали искусством.

Первая игра разошлась тиражом в шесть миллионов копий. На волне успеха в серии вышли четыре продолжения и три ремейка, а также спин-офф Uru: Ages Beyond Myst. Суммарный тираж игр серии составил пятнадцать миллионов копий.